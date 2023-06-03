Зеленський розповів, скільки батарей ППО Patriot потрібно Україні

Вони мають допомогти захистити цивільних і військових від російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що отримання нашою державою 50 батарей американських систем протиповітряної оборони Patriot допоможе значно знизити кількість загиблих серед громадян внаслідок агресії РФ . Про це він сказав у інтерв’ю The Wall Street Journal , інформує ZN.ua .

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"Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей – Patriot. Реальність наступна – 50 батарей Patriot і в більшості своїй люди не будуть гинути", – сказав глава України.

За словами Зеленського, ця система поки є єдиною у світі, здатною знищувати деякі типи російських ракет, які випускаються, зокрема, по цивільній інфраструктурі та енергетичній системі. Ймовірно, президент мав на увазі й ворожі гіперзвукові ракети "Кинджал".

Також він згадав про важливість захисту неба для контрнаступу, до якого Україна готова. Зеленський наголосив: "Усі прекрасно знають, що будь-який контрнаступ, будь-який у світі, без контролю в небі дуже небезпечний. Уявіть собі відчуття військового, який знає: у мене немає даху. І він не розуміє, чому у сусідніх країнах це є.Якщо всі знають, що нам потрібен захист неба, у чому питання з сучасними літаками? У чому тут питання?"