Зеленський розповів, скільки батарей ППО Patriot потрібно Україні
Вони мають допомогти захистити цивільних і військових від російських ударів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що отримання нашою державою 50 батарей американських систем протиповітряної оборони Patriot допоможе значно знизити кількість загиблих серед громадян внаслідок агресії РФ. Про це він сказав у інтерв’ю
"Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей – Patriot. Реальність наступна – 50 батарей Patriot і в більшості своїй люди не будуть гинути", – сказав глава України.
За словами Зеленського, ця система поки є єдиною у світі, здатною знищувати деякі типи російських ракет, які випускаються, зокрема, по цивільній інфраструктурі та енергетичній системі. Ймовірно, президент мав на увазі й ворожі гіперзвукові ракети "Кинджал".
Також він згадав про важливість захисту неба для контрнаступу, до якого Україна готова. Зеленський наголосив: "Усі прекрасно знають, що будь-який контрнаступ, будь-який у світі, без контролю в небі дуже небезпечний. Уявіть собі відчуття військового, який знає: у мене немає даху. І він не розуміє, чому у сусідніх країнах це є.Якщо всі знають, що нам потрібен захист неба, у чому питання з сучасними літаками? У чому тут питання?"