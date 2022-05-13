Причина – Путин: США поддержали заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции

США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, потому что наличие сильного оборонного Альянса благоприятно для безопасности всего мира.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США и НАТО много лет сотрудничают с финнами и шведами, а сам Альянс является оборонным, а не наступательным. Агрессивных намерений против РоSSии не имеет ни Вашингтон, ни Хельсинки, ни Стокгольм.

" США поддерживают политику открытых дверей Альянса и поддержат заявки Швеции и Финляндии на вступление, если они их подадут", – заявила представитель Белого дома.

По ее словам, наличие сильного западного оборонного Альянса хорошо для безопасности США и всего мира.

Она добавила, что причиной расширения НАТО является президент РоSSии Владимир Путин.

"Я просто хотела бы процитировать президента Финляндии, а именно: "Что касается РоSSии, то это вы стали причиной этого (расширение НАТО. – Ред.). Посмотрите в зеркало". Причиной этого является Путин. "Посмотрите в зеркало". И я думаю, что причиной этого также, вероятно, является рост общественной поддержки вступления в НАТО в этих странах", – ответила Псаки.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО в кратчайшие сроки.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что членство Финляндии в НАТО укрепит как западный военный альянс, так и Финляндию.