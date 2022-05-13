РоSSияне обстреляли колонну беженцев из Херсона, - Вилкул

Беженцев обстреляли из артиллерии.

РоSSияне обстреляли колонну беженцев из Херсона, - Вилкул
Олександр Вілкул

Сегодня днем роSSийские оккупационные войска нанесли удар по колонне мирных беженцев, которая двигалась в районе Белой Криницы.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

“От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности, ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года он получил осколочные ранения”, - написал Вилкул.

Он добавил, что раненым была предоставлена необходимая помощь, женщина находится в одной из больниц Кривого Рога.

Александр Вилкул рассказал, что россияне собрали около тысячи автомобилей беженцев и держали их на солнце весь день. После обеда оккупанты начали выпускать партии по 200 автомобилей, чтобы прикрыть перемещение собственной военной техники.

Также россияне продолжают обстрелы по всей линии столкновения, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов. В результате обстрела из систем РСЗО Зеленодольска один человек погиб, еще один был ранен.

Напомним, роSSийские оккупанты сегодня выпустили по Кременчугу (Полтавская область) 12 ракет.

Также сегодня утром роSSийские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, которая попала в заповедную часть острова Хортица.

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