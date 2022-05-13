Заявления РФ о возможном применении ядерного оружия повышают ставки для всего мира – Шарль Мишель

Подобные заявления глава Евросовета назвал позорными и недопустимыми, информирует ZN.ua.

Заявления РФ о возможном применении ядерного оружия повышают ставки для всего мира – Шарль Мишель

Заявления РФ о возможном использовании ядерного оружия пошатывают европейскую безопасность и повышают ставки для всего мира. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

«РоSSия атакует суверенное государство Украина, делая позорные и неприемлемые ссылки на использование ядерного оружия. Это не только раскачивает безопасность Европы. Это небезопасно повышает ставки для всего мира», – написал Мишель.

Он добавил, что существуют международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Их, как отметил Мишель, необходимо защищать и укреплять, чтобы обеспечить мир и безопасность.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
В Бундестаге заявили, что применение ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировойВ Бундестаге заявили, что применение ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировой
Важно добиться мира, который устроит Украину – премьер ИталииВажно добиться мира, который устроит Украину – премьер Италии
"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ
Ни применение Россией ядерного оружия, ни химического нельзя отбрасывать, – МалярНи применение Россией ядерного оружия, ни химического нельзя отбрасывать, – Маляр
Премьер Италии на встрече с Байденом заявил о необходимости переговоров по установлению мира в УкраинеПремьер Италии на встрече с Байденом заявил о необходимости переговоров по установлению мира в Украине
Путин может решиться на применение ядерного оружия, но не сейчас — разведка СШАПутин может решиться на применение ядерного оружия, но не сейчас — разведка США
Триколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляетТриколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляет
В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробностиВ Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости