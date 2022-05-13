Заявления РФ о возможном применении ядерного оружия повышают ставки для всего мира – Шарль Мишель

Заявления РФ о возможном использовании ядерного оружия пошатывают европейскую безопасность и повышают ставки для всего мира. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

«РоSSия атакует суверенное государство Украина, делая позорные и неприемлемые ссылки на использование ядерного оружия. Это не только раскачивает безопасность Европы. Это небезопасно повышает ставки для всего мира», – написал Мишель.

Он добавил, что существуют международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Их, как отметил Мишель, необходимо защищать и укреплять, чтобы обеспечить мир и безопасность.