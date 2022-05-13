Украина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали" — Верещук

Начались переговоры относительно первого этапа эвакуации, во время которого планируют спасти тяжелораненых, информирует ZN.ua.

Украина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с
© Офис президента

Начался новый раунд переговоров при посредничестве Турции по эвакуации людей из комбината "Азовсталь". Украинская сторона хочет подписать документ, который закрепит будущий процесс. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Она рассказала, что эвакуационная операция пройдет в несколько этапов и начнется со спасения тяжелораненых. Сегодня представители Международного Комитета Красного Креста встречаются с роSSийской стороной, чтобы согласовать этот первый этап.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию», — объяснила Верещук.

По ее информации, сейчас на "Азовстали" находятся не только бойцы батальона "Азов", но и солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, а также пограничники. Все нуждаются в спасении.

«Мы понимаем, что ребят нужно спасать», — подытожила министр.

Ранее координатор действий по гуманитарным коридорам от офиса президента Татьяна Ломакина рассказала, что Украина пытается договориться с Россией об эвакуации из "Азовстали" медиков, раненых бойцов, а также других гражданских, которые все еще находятся в самом Мариуполе.

11 мая Ирина Верещук рассказала, что наша сторона предлагает следующую схему для спасения из "Азовстали" на этом этапе: Украина выведет тяжелораненых бойцов, а вместо этого отдаст пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

8 мая украинские военные в Мариуполе подтвердили, что готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. В то же время, они просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев.


Максим Царук, ZN.ua

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