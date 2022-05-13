Есть две причины, по которым РоSSия не объявляет общую мобилизацию — Буданов

Существует две причины, по которым власти РоSSийской Федерации до сих пор не объявили всеобщую мобилизацию в стране. Первая – экономическая, вторая – идеологическая. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

По словам главы украинской разведки, Путин не объявляет общую мобилизацию из-за негативных экономических последствий, которые она неизбежно повлечет за собой. На фоне западных санкций такое решение может стать катастрофой для роSSийской экономики, которая ежедневно несет огромные потери из-за войны в Украине.

Кроме того, Буданов отметил, что не менее важен идеологический аспект объявления общей мобилизации, которая вызовет подозрения в успешности «спецоперации» среди обычных граждан.

«У руководства РФ есть необходимость разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства «все идет по плану». Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют о мобилизации», - сказал Буданов.

Также начальник ГУР подчеркнул, что РоSSия продолжает скрытую мобилизацию резервистов и курсантов военных училищ, поскольку каждый день теряет в Украине большое количество личного состава.