УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"

УПЦ Московского патриархата называет идеологию Православной церкви Украины разрушительной.

УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"
Фото: Українська православна церква

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) обвинила власть времен Петра Порошенко и Православную церковь Украины в том, что их действия привели к военному вторжению РоSSии в Украину.

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви от 12 мая 2022 года.

“Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так группой народных депутатов Украины по надуманным и заведомо ложным обвинениям были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви.

С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину., - заявили в УПЦ МП.

Также Синод считает, что решение о запрете УПЦ МП можно квалифицировать не иначе как акт национального самоубийства, поскольку сторонники этой церкви защищают Украину как на фронте, так и в тылу.

УПЦ МП провозгласила, что намерена созвать собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян, чтобы обсудить проблемы церковной жизни, возникшие в результате войны.

Как ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП в Украине не будет рассматриваться во время войны из-за угрозы раскола в обществе. По результатам соцопроса, большинство опрошенных украинцев (51%) выступают за то, чтобы государство запретило деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Местные власти в разных городах Украины начали запрещать деятельность УПЦ МП. В частности городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин запретил деятельность в городе этой церкви, которую назвал "агентской сетью ФСБ".

Впоследствии городской совет Броваров Киевской области запретил на территории города Украинскую православную церковь Московского патриархата на время действия военного положения.

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