"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Украинские военные уничтожили понтонные переправы роSSийских войск через реку Северский Донец.
Стало известно, сколько ВСУ уничтожили в рамках предотвращённого форсирования роSSийскими оккупантами реки Северский Донец в районе Белогоровки. В Телеграм-каналах более появилась точная информация с новыми кадрами.
Как известно, на днях Минобороны в
Похоже, Чернобаевка отдыхает. Украинские защитники не поленились и подсчитали сколько техники было ликвидировано. Так, Белогоровка является ныне форпостом Луганской области, там рашисты пытаются перейти реку, но только кормят собой рыб.
По предварительным подсчетам, всего было уничтожено и брошено 73 единицы роSSийской техники.
Ранее мы писали, ВСУ могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым.
Военный эксперт отмечает, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.