ООН проголосовала за начало расследования вероятных военных преступлений РФ в Украине, - The Guardian

33 страны высказались "за", 12 воздержались, а Китай и Эритрея – против.

ООН проголосовала за начало расследования вероятных военных преступлений РФ в Украине, - The Guardian
Фото: скріншот відео

Совет ООН по правам человека принял резолюцию о расследовании возможных нарушений со стороны роSSийских войск на войне в Украине с целью привлечения виновных к ответственности, пишет The Guardian.

Более 50 стран поддержали просьбу Киева провести внеочередное заседание для рассмотрения "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате роSSийской агрессии".

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The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.

? YES: 33
? NO: 2
? ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022

Резолюцию Совета ООН по правам человека поддержали 33 страны. 12 – воздержались, а Китай и Эритрея выступили против.

Также ООН призвали РоSSию немедленно прекратить военные действия против Украины, а также воздержаться от нападений на гражданское население и объекты. От страны-агрессора требуют отказаться от спонсируемой дезинформации и пропаганды войны, а также предоставить доступ к лицам, перевезенным из Украины и содержащимся на территории РоSSии или оккупированных.

Напомним, украинские власти обратились в Совет ООН по правам человека с просьбой организовать специальную сессию, чтобы рассмотреть военные преступления РФ против мирного населения.

7 апреля Генассамблея организации временно остановила участие РФ в Совете по правам человека. Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча Киевской области.

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