Російські війська втратили 20-30 тисяч військових, намагаючись захопити Бахмут – The Guardian
Це "значно" більше, ніж втратила українська армія.
Російські регулярні війська та ворожа приватна військова компанія "Вагнер" втратили від 20 до 30 тисяч військових, намагаючись захопити місто Бахмут Донецької області. Йдеться як про поранених, так і про вбитих, повідомив журналіст
Один з чиновників наголосив, що РФ зазнала "значно" більших втрат на цьому напрямку, хоча не назвав чіткої кількості загиблих під Бахмутом українців.
Виступаючий припустив, що значна частка підрахованих втрат, багато з яких є завербованими у в’язницях найманцями, – це ліквідовані окупанти.
«Рівень смертності "Вагнера" був значно вищим, ніж російських збройних сил», – сказали західні офіційні особи. За їхніми оцінками, йдеться про співвідношення – три поранених до одного вбитого.
Журналіст The Guardian зазначив, що цифри є приблизними й не можуть бути перевірені. Однак, якщо вони правдиві, це означатиме, що Росія зазнала в районі Бахмута більше втрат, ніж Сполучені Штати Америки за 20 років операцій у Афганістані, де було поранено й убито майже 21 тисячу солдатів.