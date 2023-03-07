Російські війська втратили 20-30 тисяч військових, намагаючись захопити Бахмут – The Guardian

Це "значно" більше, ніж втратила українська армія.

Російські війська втратили 20-30 тисяч військових, намагаючись захопити Бахмут – The Guardian
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські регулярні війська та ворожа приватна військова компанія "Вагнер" втратили від 20 до 30 тисяч військових, намагаючись захопити місто Бахмут Донецької області. Йдеться як про поранених, так і про вбитих, повідомив журналіст The Guardian Ден Саббаг із посиланням на оцінки офіційних представників Заходу під час брифінгу.

Один з чиновників наголосив, що РФ зазнала "значно" більших втрат на цьому напрямку, хоча не назвав чіткої кількості загиблих під Бахмутом українців.

Виступаючий припустив, що значна частка підрахованих втрат, багато з яких є завербованими у в’язницях найманцями, – це ліквідовані окупанти.

«Рівень смертності "Вагнера" був значно вищим, ніж російських збройних сил», – сказали західні офіційні особи. За їхніми оцінками, йдеться про співвідношення – три поранених до одного вбитого.

Журналіст The Guardian зазначив, що цифри є приблизними й не можуть бути перевірені. Однак, якщо вони правдиві, це означатиме, що Росія зазнала в районі Бахмута більше втрат, ніж Сполучені Штати Америки за 20 років операцій у Афганістані, де було поранено й убито майже 21 тисячу солдатів.


Максим Царук, ZN.ua





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