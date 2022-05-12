РоSSийский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине

РоSSийский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине

РоSSийский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется считаться с мировым мнением относительно себя и придется пойти на уступки, в том числе на репарации для Украины.

Об этом он рассказал в эфире канала «Утро Февраля».

«россия виновата в этой войне. Нет ни одной причины, почему надо было нападать на Украину. Это нарушение всех международных норм», - добавил он.

По словам Виктора Уколова, то, что сейчас произошло, напоминает Вторую мировую войну.

«Только в роли Гитлера сейчас Путин. Я понимаю, как это трудно слышать россиянам, которые воспитывались на мифах про Вторую мировую войну. Но так и есть. Чтобы подавить агрессию РоSSии, объединились 42 страны. Просто представьте себе. На военной базе в Рамштайне. Принята программа Ленд-Лиз, которая в последний раз принималась во Вторую мировую войну. Целый мир помогает Украине», - заявил он.

Виктор Уколов добавил, начав войну путину удалось сделать то, что не смог ни один политик – сплотить украинцев, как никогда ранее.

«То есть он настолько обидел всех украинцев, независимо от политических взглядов и вероисповедания, национальности и языка общения, что украинцы почувствовали, что они один народ. И если придут оккупанты, нас поставят под одну стенку», - резюмировал он.


user, politeka.net

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