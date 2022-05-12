РоSSийский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине

РоSSийский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется считаться с мировым мнением относительно себя и придется пойти на уступки, в том числе на репарации для Украины.

Об этом он рассказал в эфире канала «Утро Февраля» .

«россия виновата в этой войне. Нет ни одной причины, почему надо было нападать на Украину. Это нарушение всех международных норм», - добавил он.

По словам Виктора Уколова, то, что сейчас произошло, напоминает Вторую мировую войну.

«Только в роли Гитлера сейчас Путин. Я понимаю, как это трудно слышать россиянам, которые воспитывались на мифах про Вторую мировую войну. Но так и есть. Чтобы подавить агрессию РоSSии, объединились 42 страны. Просто представьте себе. На военной базе в Рамштайне. Принята программа Ленд-Лиз, которая в последний раз принималась во Вторую мировую войну. Целый мир помогает Украине», - заявил он.

Виктор Уколов добавил, начав войну путину удалось сделать то, что не смог ни один политик – сплотить украинцев, как никогда ранее.

«То есть он настолько обидел всех украинцев, независимо от политических взглядов и вероисповедания, национальности и языка общения, что украинцы почувствовали, что они один народ. И если придут оккупанты, нас поставят под одну стенку», - резюмировал он.