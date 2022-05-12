Минобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилось

Минобороны Британии показало, как выглядит карта боевых действий в Украине по состоянию на 14:00 12 мая. Пресс-служба ведомства опубликовала ее на своей странице в Твиттере .

"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", — говорится в сообщении к карте.

Наступательные действия разворачиваются сразу на пяти направлениях : Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском. На сегодняшний день главной задачей противника является установление полного контроля над Рубежным и захват Лимана и Северодонецка.