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2022-05-12
Минобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилось
Наступательные действия развертываются сразу на пяти направлениях, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Минобороны Британии показало, как выглядит карта боевых действий в Украине по состоянию на 14:00 12 мая. Пресс-служба ведомства опубликовала ее на своей странице
"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", — говорится в сообщении к карте.
Наступательные действия разворачиваются сразу на пяти направлениях : Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском. На сегодняшний день главной задачей противника является установление полного контроля над Рубежным и захват Лимана и Северодонецка.
Виктория Хмилевская, ZN.ua