Росія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція України
У Росії продовжують поширювати інформацію про нібито створення Україною "брудної бомби", розганяючи паніку довкола теми ядерної загрози. У Міністерстві оборони РФ навіть склали карту щодо можливого поширення радіаційного повітря із Запорізької атомної електростанції.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.
Там вирішили "нагадати" про можливість складної радіаційної обстановки, яка може виникнути на Запорізькій атомній електростанції. Там стверджують, що не російська, а українська сторона весь час обстрілювала ЗАЕС.
При цьому російські фахівці вбачають ризик поширення радіації, який зачепить практично всю Європу.
Тако у Міноборони РФ зазначають, що нібито попри візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі, ЗСУ надалі намагаються захопити "диверсійним способом" станцію. Повідомляється, що 1, 15 та 30 вересня, а також 17 жовтня спеціальні підрозділи ЗСУ намагалися висадити десант через Каховське водосховище та взяти під контроль АЕС, захоплену окупантами, інформує
Також опублікували карту поширення радіації.
Варто зауважити, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову з гендиректором Рафаелем Гроссі. Під час неї було домовлено про те, що МАГАТЕ негайно надішле експертів на мирні об’єкти в Україні через те, що Росія роздмухує ймовірність радіаційної небезпеки.
"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, що раніше президент України відреагував на слова міністра оборони РФ Шойгу про "брудну бомбу".
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