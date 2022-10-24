Росія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція України

У Росії продовжують поширювати інформацію про нібито створення Україною "брудної бомби", розганяючи паніку довкола теми ядерної загрози. У Міністерстві оборони РФ навіть склали карту щодо можливого поширення радіаційного повітря із Запорізької атомної електростанції.



Про це йдеться в офіційному повідомленні Міноборони РФ .



Там вирішили "нагадати" про можливість складної радіаційної обстановки, яка може виникнути на Запорізькій атомній електростанції. Там стверджують, що не російська, а українська сторона весь час обстрілювала ЗАЕС.



При цьому російські фахівці вбачають ризик поширення радіації, який зачепить практично всю Європу.



Тако у Міноборони РФ зазначають, що нібито попри візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі, ЗСУ надалі намагаються захопити "диверсійним способом" станцію. Повідомляється, що 1, 15 та 30 вересня, а також 17 жовтня спеціальні підрозділи ЗСУ намагалися висадити десант через Каховське водосховище та взяти під контроль АЕС, захоплену окупантами, інформує Апостроф .

Також опублікували карту поширення радіації.

Варто зауважити, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову з гендиректором Рафаелем Гроссі. Під час неї було домовлено про те, що МАГАТЕ негайно надішле експертів на мирні об’єкти в Україні через те, що Росія роздмухує ймовірність радіаційної небезпеки.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше президент України відреагував на слова міністра оборони РФ Шойгу про "брудну бомбу".

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