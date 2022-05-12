Сытник стал заместителем главы НАПК

Экс-глава НАБУ будет отвечать по нескольким направлениям, в частности - за координацию взаимодействия с правоохранительными органами.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назначил своим заместителем Артема Сытника.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Сытник будет исполнять обязанности главы в случае отсутствия последнего, он также будет отвечать за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

"Артем Сытник - человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его к антикоррупционному фронту Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами Президента, Правительства и Парламента", - отметил Новиков.

Александр Стародубцев, занимавший указанную должность ранее, продолжит работать в команде НАПК в должности заместителя руководителя аппарата.

Среди его полномочий останутся координация HR-направления, ИТ и просветительской работы. Следовательно, он продолжит координировать внедрение проекта UkraineNOW. Визия будущего, реализуемая при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС , проекта по использованию искусственного интеллекта DataMining, методологии OKR (objectives and key results) и "Пяти дисциплин", заниматься развитием ERP-системы управления делами, которая фактически переводит всю работу органа в диджитал-среду. Так, в 2021 году НАПК стало первым органом власти в Украине, команда которого внедрила такую систему в работу.

Напомним, в 2015 году Сытник по результатам конкурса был назначен на должность глав Национального антикоррупционного бюро. Он занимал этот пост до 2022 года.

В мае 2020 года 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада.

Сытник связывал попытки его уволить с делом ПриватБанка.

В октябре 2021 года Рада приняла закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. 8 ноября закон о статусе НАБУ подписал президент Зеленский.