"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ

флаг Украины, роSSийская техника

У роSSийских военных нет еще сотен тысяч солдат и танков, готовых вступить в бой, поэтому, возможно, они уже близки к кульминации.

Такое мнение, как пишет Politeka.net в интервью CNN заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес отметил, что первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода роSSийских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено.

Танки рф, Богдановка, Киевская область

«Но в то же время, конечно, многое сделано. Предусмотрено гораздо больше возможностей.
Но теперь русским пришлось как бы перестроиться, и они начали это новое наступление в течение последних двух недель. Хорошая новость в том, что они начали слишком быстро и не были готовы. И именно поэтому вы видите здесь такой ограниченный успех вдоль 300-мильного фронта. Там нет области основного удара. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я бы назвал совместными операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск», - пояснил Ходжес.

Таким образом у ВСУ появляется еще один шанс.

«Честно говоря, я думаю, что русские уже близки к кульминации. Нет еще сотен тысяч
солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть РоSSию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля», - предположил генерал.

оккупанты, колонна, роSSийская техника

Бен Ходжес также отметил тот момент, когда готовящееся наступление рф было разоблачено:

«Администрация (США – ред) проделала фантастическую работу за несколько недель до 24 февраля, постоянные разоблачения разведданных о том, что делали русские. И впервые в жизни Кремль как будто отстал. Я имею в виду, что он действительно даже не знал, как справиться с таким разоблачением".


Катерина Петренко, politeka.net

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