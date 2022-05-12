"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ

У роSSийских военных нет еще сотен тысяч солдат и танков, готовых вступить в бой, поэтому, возможно, они уже близки к кульминации.

Такое мнение, как пишет Politeka.net в интервью CNN заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес отметил, что первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода роSSийских частей из-под Киева , но тогда оно было упущено.

«Но в то же время, конечно, многое сделано. Предусмотрено гораздо больше возможностей.

Но теперь русским пришлось как бы перестроиться, и они начали это новое наступление в течение последних двух недель. Хорошая новость в том, что они начали слишком быстро и не были готовы. И именно поэтому вы видите здесь такой ограниченный успех вдоль 300-мильного фронта. Там нет области основного удара. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я бы назвал совместными операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск», - пояснил Ходжес.

Таким образом у ВСУ появляется еще один шанс.

«Честно говоря, я думаю, что русские уже близки к кульминации. Нет еще сотен тысяч

солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть РоSSию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля», - предположил генерал.

Бен Ходжес также отметил тот момент, когда готовящееся наступление рф было разоблачено:

«Администрация (США – ред) проделала фантастическую работу за несколько недель до 24 февраля, постоянные разоблачения разведданных о том, что делали русские. И впервые в жизни Кремль как будто отстал. Я имею в виду, что он действительно даже не знал, как справиться с таким разоблачением".