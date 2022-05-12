Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины

На Слобожанском направлении роSSийские захватчики не могут остановить наступление ВСУ, однако наносят удары по мирным городам, информирует ZN.ua.

Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
© Facebook/Генштаб ВСУ

На севере Харьковской области украинские защитники постепенно оттесняют роSSийских оккупантов к границе. В этой связи, на территории Брянской и Курской областей был усилен наряд пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ, сообщает Генеральный Штаб.

Перегруппировка вражеских войск на Слобожанском направлении с целью недопущения продвижения ВСУ не приводит к желаемому результату. Поэтому противник совершил несколько артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных к северу от Харькова и по мирным городам Черниговской области. Был нанесен авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области и ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области, в результате которой погиб человек.

На юге Харьковщины, роSSийские оккупанты перегруппировываются для наступления в сторону городов Барвенково и Славянск. Из-за значительных потерь в живой силе и технике враг переместил несколько батальонных тактических групп и около 300 единиц вооружения и военной техники.


Дарья Кепова, ZN.ua

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