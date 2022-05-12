Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
На Слобожанском направлении роSSийские захватчики не могут остановить наступление ВСУ, однако наносят удары по мирным городам, информирует
На севере Харьковской области украинские защитники постепенно оттесняют роSSийских оккупантов к границе. В этой связи, на территории Брянской и Курской областей был усилен наряд пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ, сообщает
Перегруппировка вражеских войск на Слобожанском направлении с целью недопущения продвижения ВСУ не приводит к желаемому результату. Поэтому противник совершил несколько артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных к северу от Харькова и по мирным городам Черниговской области. Был нанесен авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области и ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области, в результате которой погиб человек.
На юге Харьковщины, роSSийские оккупанты перегруппировываются для наступления в сторону городов Барвенково и Славянск. Из-за значительных потерь в живой силе и технике враг переместил несколько батальонных тактических групп и около 300 единиц вооружения и военной техники.