На севере Харьковской области украинские защитники постепенно оттесняют роSSийских оккупантов к границе. В этой связи, на территории Брянской и Курской областей был усилен наряд пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ , сообщает Генеральный Штаб .

Перегруппировка вражеских войск на Слобожанском направлении с целью недопущения продвижения ВСУ не приводит к желаемому результату. Поэтому противник совершил несколько артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных к северу от Харькова и по мирным городам Черниговской области. Был нанесен авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области и ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области, в результате которой погиб человек.

На юге Харьковщины, роSSийские оккупанты перегруппировываются для наступления в сторону городов Барвенково и Славянск. Из-за значительных потерь в живой силе и технике враг переместил несколько батальонных тактических групп и около 300 единиц вооружения и военной техники.