Ракетная атака Харьковщины: есть погибший

В результате ракетного удара россиян по Лозовской общине на Харьковщине погиб человек. Об этом мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал в видеообращении в Telegram .

"Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины", - сообщил он. Также Зеленский добавил, что один гражданский человек погиб.

Мэр отметил, что наземной опасности для Лозовской области нет, но есть опасность ракетных атак.