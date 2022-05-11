Ракетная атака Харьковщины: есть погибший

Уничтожен склад сельхозпродукции.

Ракетная атака Харьковщины: есть погибший
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В результате ракетного удара россиян по Лозовской общине на Харьковщине погиб человек. Об этом мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал в видеообращении в Telegram.

"Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины", - сообщил он. Также Зеленский добавил, что один гражданский человек погиб.

Мэр отметил, что наземной опасности для Лозовской области нет, но есть опасность ракетных атак.

РоSSийские оккупационные войска на Харьковском направлении отступили почти к границе РФ и находятся примерно в 10 километрах от границы. Об этом сообщил американский Институт изучения войны со ссылкой на источники в русской армии.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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