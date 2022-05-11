В более чем тысяче населенных пунктов восстанавливают инфраструктуру, - Тимошенко
В апреле Кабмин выделил для 5 областей 1,4 млрд грн на преодоление последствий разрушений в результате роSSийской агрессии.
В более чем тысяче населенных пунктов, пострадавших от ракетных ударов или военного вторжения со стороны РФ, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, восстановительные работы начинают после осмотра, расчистки и разминирования территорий специалистами.
"Темпы восстановления достаточно высоки", - подчеркнул Тимошенко.
По его словам, в апреле правительство выделило для 5 областей 1,4 млрд. грн. на преодоление последствий разрушения, вызванного роSSийской агрессией.
Тимошенко отметил, что восстановление разрушенной инфраструктуры населенных пунктов будет происходить по новейшим технологиям.
"На днях водоснабжение будет восстановлено в Николаеве. Делаем все, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои дома и нормальную жизнь", - подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.
Напомним, по данным Мининфраструктуры, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов США. Украина планирует отстроить все за 2 года.