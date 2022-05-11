В более чем тысяче населенных пунктов восстанавливают инфраструктуру, - Тимошенко

В апреле Кабмин выделил для 5 областей 1,4 млрд грн на преодоление последствий разрушений в результате роSSийской агрессии.

В более чем тысяче населенных пунктов, пострадавших от ракетных ударов или военного вторжения со стороны РФ , продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, восстановительные работы начинают после осмотра, расчистки и разминирования территорий специалистами.

"Темпы восстановления достаточно высоки", - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, в апреле правительство выделило для 5 областей 1,4 млрд. грн. на преодоление последствий разрушения, вызванного роSSийской агрессией.

Тимошенко отметил, что восстановление разрушенной инфраструктуры населенных пунктов будет происходить по новейшим технологиям.

"На днях водоснабжение будет восстановлено в Николаеве. Делаем все, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои дома и нормальную жизнь", - подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.