"Даже Мариуполь до сих пор не взят": как планы путина по захвату Донбасса начали рушиться

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Было приказано сместить десять БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ.

Наступление роSSийских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал путин. Об этом информирует Минобороны США.

война, ВСУ

В министерстве обороны США подчеркнули, что речь идет о планах Путина уже после того, как фокус боевых действий сместился на Донбасс.

«По нашим оценкам, он на две недели, а то и больше отстает от того, где он рассчитывал быть на Донбассе и на юге. Даже Мариуполь до сих пор не взят» - сообщают в Минобороны.

Также отмечается, что было приказано сместить десять БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ, он до сих пор бомбит Мариуполь, потому что сопротивление на металлургическом заводе продолжается.

«Он не добился никакого успеха, на который рассчитывал», – добавляют в США.

Мы писали, «мирные жители» рф призывают своих солдат убивать и пытать украинских детей. Этот шокирующий перехват СБУ удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из рф.

Это существо женского пола возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:


Дарина Силина, politeka.net

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