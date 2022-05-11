В Бундестаге заявили, что применение ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировой

Депутат немецкого Бундестага Грегор Гизи, в ответ на вопрос необходимо ли Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины станет объявлением войны человечеству, ответил, что такой шаг РФ приведет к началу Третьей мировой войны, чем РоSSия погубит саму себя, информирует Апостроф .

Соответствующее заявление немецкий политик сделал в комментарии Guildhall.

"Если РоSSия применит ядерное оружие против Украины, с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН или без нее, пострадает все человечество, и такой шаг приведет к Третьей мировой войне. Так что я предполагаю и надеюсь, что до этого не дойдет… А на саму угрозу я бы отреагировал так, что если РоSSия доведет до Третьей мировой войны, то погубит сама себя", - подытожил политик.

Напомним, 5 апреля во время общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В эфире "РоSSия 1" пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк предложил, что в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия РоSSия должна быть исключена из состава Совбеза ООН , а Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию, что такой шаг со стороны РФ станет объявлением войны человечеству.

Экс-министр иностранных дел Великобритании член Палаты Лордов британского парламента Дэвид Оуэн заявил, что инициатива о вынесении на Генассамблею ООН угроз РоSSии применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения.

На угрозы роSSийской стороны о применении ядерного оружия против Украины отреагировал мировых политиков.Депутат парламента Латвии, президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН о том, что ядерный удар РоSSии по Украине будет считаться объявлением войны всему человечеству выступит сдерживающим фактором против роSSийской ядерной угрозы.Депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины или другой страны Европы, такой удар должен считаться объявлением войны всему миру.