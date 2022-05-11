В Бундестаге заявили, что применение ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировой
Депутат немецкого Бундестага Грегор Гизи, в ответ на вопрос необходимо ли Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины станет объявлением войны человечеству, ответил, что такой шаг РФ приведет к началу Третьей мировой войны, чем РоSSия погубит саму себя, информирует
Соответствующее заявление немецкий политик сделал в комментарии Guildhall.
"Если РоSSия применит ядерное оружие против Украины, с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН или без нее, пострадает все человечество, и такой шаг приведет к Третьей мировой войне. Так что я предполагаю и надеюсь, что до этого не дойдет… А на саму угрозу я бы отреагировал так, что если РоSSия доведет до Третьей мировой войны, то погубит сама себя", - подытожил политик.
Напомним, 5 апреля во время общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В эфире "РоSSия 1" пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.
Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк предложил, что в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия РоSSия должна быть исключена из состава Совбеза ООН, а Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию, что такой шаг со стороны РФ станет объявлением войны человечеству.
Экс-министр иностранных дел Великобритании член Палаты Лордов британского парламента Дэвид Оуэн заявил, что инициатива о вынесении на Генассамблею ООН угроз РоSSии применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения.
На угрозы роSSийской стороны о применении ядерного оружия против Украины отреагировал мировых политиков.Депутат парламента Латвии, президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН о том, что ядерный удар РоSSии по Украине будет считаться объявлением войны всему человечеству выступит сдерживающим фактором против роSSийской ядерной угрозы.Депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины или другой страны Европы, такой удар должен считаться объявлением войны всему миру.
Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что Генассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение РФ ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что ядерные угрозы со стороны РФ недостойны для постоянного члена Совета Безопасности ООН.Депутат парламента Румынии, член партии Союз "Спасите Румынию" Штефан-Юлиан Леринцзаявил, что угрозы официальных лиц в РоSSии применить ядерное оружие против Украины являются основанием для по меньшей мере временной остановки членства РФ в СБ ООН.Глава комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что сами мысли о применении ядерного оружия являются нарушением принципов на которых основана Организация Объединенных наций. По его словам, есть ряд причин по которым членство РоSSии в ООН должно быть остановлено.