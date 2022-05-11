РоSSийских военных заподозрили в убийстве в Беларуси мирного жителя

9 мая вблизи села Верхние Жары Брагинского района в пограничной полосе была убита рыбалка выстрелом в голову. Погибшим оказался 45-летний ветеринар из Гомеля Сергей Чембрович, информирует Апостроф .

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что ветеринарная клиника, где работал погибший, его смерть подтвердили, однако не предоставляют никаких подробностей.

У него остались жена и два сына. Все, кто знал его, отзываются исключительно положительно.

Он был похоронен 10 мая в селе Рамановичи Гомельского района.

Примечательно, что официально в полиции, Следственном комитете и Пограничном комитете не озвучиваются версии его смерти.

Однако жители Брагинского района рассказывают, что 8 мая на Нижних жарах, под Днепром, раздавались выстрелы.

"На следующий день начали говорить, что рыбалку убили вооруженные украинцы", – рассказала одна из местных жительниц.

От Верхних Жар до Украины – около мили. Граница проходит по Днепру. С белорусской стороны Лоевский и Брагинский районы ввели запрет на пребывание на реке на лодках. Украинская сторона запретила пребывание граждан и иностранцев в приграничной зоне – километр днем и 20 километров ночью. Однако это не касается местных жителей.

В пресс-службе 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы (Чернигов) сообщили "Радио Свободе", что украинские пограничники к инциденту не причастны.

"Никаких попыток нарушить государственную границу Украины не было. Никто не слышал выстрелов. О гибели рыбака мы знаем только из СМИ", - отметили в пресс-службе.

В то же время белорусский фотограф, блоггер, гражданский активист Антон Мотолько опубликовал пост в соцсети, сейчас просматривают полученные видео с убийством человека, похожего на Сергея.

"Если это он на видео, то его убили роSSийские военные", – отметил он.