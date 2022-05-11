С начала мая РоSSия выпустила по Украине более 70 ракет

С начала мая роSSийские войска совершили 49 ракетных ударов по Украине, выпустив со своей территории 74 крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в Медиацентре Украина — Укринформ .

«В частности, "Искандеров" — 4 единицы, "Точка У" — 8 единиц, крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования — 2 единицы», — уточнил Громов.

Кроме этого, в течение мая РФ совершила 459 авиационных налетов на Украину.

По словам бригадного генерала, основными целями оккупантов были объекты транспортной инфраструктуры на юге и востоке нашего государства. Тем не менее, они неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

Алексей Громов также рассказал об общем количестве ракетных ударов, совершенных вражеской армией в течение полномасштабной войны против Украины.

«С начала полномасштабных боевых действий Вооруженными силами РоSSии было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории РоSSии и республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет. Это оперативно-тактические ракеты "Искандер" — 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка У" — 61 единица, крылатые ракеты морского и воздушного базирования — 235 единиц», — доложил Громов.

Также с 24 февраля РоSSия совершила 4917 боевых вылетов.