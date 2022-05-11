«С каждой новой Бучей желание говорить с Россией исчезает»: Зеленский объяснил, что должно произойти до конца войны
Украинский президент заверил, что, несмотря на все совершенные роSSийскими войсками зверства, Киев все еще готов вести диалог, информирует
Терпение Киева и его готовность вести переговоры с Москвой о завершении войны уменьшается из-за роста улик, указывающих на зверства, совершенные роSSийской армией в Украине.
Об этом, как пишет
«Мы готовы продолжать эти переговоры, эти разговоры, пока еще не поздно. Но с каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки людей были убиты и изнасилованы, с каждым новым случаем зверств желание и возможность вести переговоры исчезает, равно как и возможность решить эту проблему дипломатическим способом», - сказал украинский президент.
Зеленский также сказал, что стремится вернуть контроль над украинскими территориями, прежде чем конец войны с Россией можно будет предвидеть.
«Как только мы вернем все, что наше, мы покончим с этим», – объяснил он.