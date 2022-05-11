«С каждой новой Бучей желание говорить с Россией исчезает»: Зеленский объяснил, что должно произойти до конца войны

Терпение Киева и его готовность вести переговоры с Москвой о завершении войны уменьшается из-за роста улик, указывающих на зверства, совершенные роSSийской армией в Украине.

Об этом, как пишет The Guardian , сказал президент Владимир Зеленский во время виртуального обращения к студентам Института политических исследований (Sciences Po) в Париже.

«Мы готовы продолжать эти переговоры, эти разговоры, пока еще не поздно. Но с каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки людей были убиты и изнасилованы, с каждым новым случаем зверств желание и возможность вести переговоры исчезает, равно как и возможность решить эту проблему дипломатическим способом», - сказал украинский президент.

Зеленский также сказал, что стремится вернуть контроль над украинскими территориями, прежде чем конец войны с Россией можно будет предвидеть.

«Как только мы вернем все, что наше, мы покончим с этим», – объяснил он.