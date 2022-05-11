«С каждой новой Бучей желание говорить с Россией исчезает»: Зеленский объяснил, что должно произойти до конца войны

Украинский президент заверил, что, несмотря на все совершенные роSSийскими войсками зверства, Киев все еще готов вести диалог, информирует ZN.ua.

«С каждой новой Бучей желание говорить с Россией исчезает»: Зеленский объяснил, что должно произойти до конца войны
© Офис президента

Терпение Киева и его готовность вести переговоры с Москвой о завершении войны уменьшается из-за роста улик, указывающих на зверства, совершенные роSSийской армией в Украине.

Об этом, как пишет The Guardian, сказал президент Владимир Зеленский во время виртуального обращения к студентам Института политических исследований (Sciences Po) в Париже.

«Мы готовы продолжать эти переговоры, эти разговоры, пока еще не поздно. Но с каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки людей были убиты и изнасилованы, с каждым новым случаем зверств желание и возможность вести переговоры исчезает, равно как и возможность решить эту проблему дипломатическим способом», - сказал украинский президент.

Зеленский также сказал, что стремится вернуть контроль над украинскими территориями, прежде чем конец войны с Россией можно будет предвидеть.

«Как только мы вернем все, что наше, мы покончим с этим», – объяснил он.


Лесь Димань, ZN.ua

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