NYT: Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії зблизитися, це дещо говорить про його амбіції

Коли Пекін виступив в ролі посередника у несподіваному зближенні Саудівської Аравії і Ірана, він послав сигнал про новий рівень амбіцій Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, який намагається відточити свій імідж глобального державника на тлі ескалації суперництва зі США .

Китайські дипломати швидко виставили успіх чотириденних переговорів про відновлення дипломатичних відносин між двома запеклими суперниками як заслугу лідерства Сі Цзіньпіна. Отримавши похвалу за укладання мирної угоди в регіоні, китайський лідер скористався скороченням американського впливу на Близькому Сході і представив Китай як альтернативу порядку на чолі з Вашингтоном, якого він звинувачує в підштовхуванні світу до нової Холодної війни, - пише New York Times .

«Це битва наративів за майбутнє міжнародного порядку. Китай каже, що світ в хаосі, тому що лідерство США зазнало невдачі», - пояснила директор китайської програми в Stimson Center Юн Сунь.