NYT: Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії зблизитися, це дещо говорить про його амбіції

Експерти пояснюють, що Пекін пропонує альтернативу світовому порядку на чолі зі США, виставляючи себе в ролі брокера, який помирив двох запеклих суперників на Близькому Сході, інформує ZN.ua.

NYT: Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії зблизитися, це дещо говорить про його амбіції
© Офіційний сайт Президента Ісламської Республіки Іран

Коли Пекін виступив в ролі посередника у несподіваному зближенні Саудівської Аравії і Ірана, він послав сигнал про новий рівень амбіцій Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, який намагається відточити свій імідж глобального державника на тлі ескалації суперництва зі США.

Китайські дипломати швидко виставили успіх чотириденних переговорів про відновлення дипломатичних відносин між двома запеклими суперниками як заслугу лідерства Сі Цзіньпіна. Отримавши похвалу за укладання мирної угоди в регіоні, китайський лідер скористався скороченням американського впливу на Близькому Сході і представив Китай як альтернативу порядку на чолі з Вашингтоном, якого він звинувачує в підштовхуванні світу до нової Холодної війни, - пише New York Times.

«Це битва наративів за майбутнє міжнародного порядку. Китай каже, що світ в хаосі, тому що лідерство США зазнало невдачі», - пояснила директор китайської програми в Stimson Center Юн Сунь.

Бачення, яке описав Сі Цзіньпін, засноване на тому, щоб вирвати владу з рук Вашингтона на користь багатосторонності і так званого «невтручання». Це слово Китай використовує, щоб наголосити, що країни не повинні втручатися у внутрішні справи одна одної, наприклад, критикуючи уряди за порушення прав людини. Угода, укладена між Іраном і Саудівською Аравією, відображає це бачення. Китайська взаємодія з регіоном впродовж багатьох років спиралася на взаємній економічній вигоді без дотримання західних ліберальних ідеалів, що скоротило можливості Вашингтона розширити свою присутність в Перській затоці.


Лесь Димань, ZN.ua





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