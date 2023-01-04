Forbes: Якщо Росія так погано веде звичайну війну, що це говорить про її ядерні сили?
На думку американського дослідника, російські ядерні сили можуть бути такими ж некомпетентними і корумпованими, як і інші роди військ, втім, це лише підвищує загрозу з боку Москви, інформує
Дії армії Росії в Україні були «надзвичайно некомпетентними», як зауважив The Economist в спеціальному номері з підсумками 2022 року. Західні спостерігачі виявили грубі недоліки в розвідці, плануванні, підготовці, забезпеченні технікою і логістиці, а також в багатьох інших сферах, критично важливих для військових успіхів.
Західні розвідувальні служби навіть не очікували, що ефективність російської армії буде на стільки поганою. Тож вони переглядають свої оцінки загроз для безпеки, які надходять з боку Москви. Однак, публічне обговорення уроків російського вторгнення в Україну майже повністю зосереджене на майбутньому звичайної війни.
Значно важливіше питання для Вашингтона - це що російський провал в Україні може сказати про майбутнє ядерного стримування. Про це в статті для
Томпсон вважає, що настав час більш вичерпно проаналізувати, що російські провали в Україні можуть розповісти про підходи Росії до ядерної війни.
Декларативна стратегія. Це поняття означає те, що ядерні держави публічно говорять про наміри щодо їхніх ядерних арсеналів. Хоча їхні таємні плани можуть бути іншими. Впродовж війни проти України Владімір Путін і його ключові підлеглі постійно погрожували застосувати ядерну зброю, якщо Захід спробує зірвати його військові плани. В «Перегляді ядерної позиції» за 2018 рік адміністрація Дональда Трампа попереджала про таку поведінку. Попри те, що російські ядерні погрози переслідували мету створити імідж сили і рішучості, вони насправді стали відображенням відчуття слабкості.