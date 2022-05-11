Шесть пленных оккупантов получили приговоры в украинских судах – СБУ

Шестерым пленным роSSийским оккупантам украинские суды вынесли приговоры в виде 8-15 лет лишения свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«В Луганской и Винницкой области по материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных вооруженных формирований роSSийских оккупационных войск. Их взяли в плен украинские защитники во время боев в феврале-марте. Трое боевиков получили по 15 лет тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет заключения», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом генпрокурора идентифицировали трех роSSийских военных, причастных к зверствам на территории Бучанского района. В частности, они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

В Черниговской и Киевской областях правоохранители обнаружили два схрона, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.