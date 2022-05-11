Просто замена пешек на шахматном столе, - Дмитрий Гудков об отставке губернаторов в россии

Просто замена пешек на шахматном столе, - Дмитрий Гудков об отставке губернаторов в россии

РоSSийский оппозиционный политик Дмитрий Гудков прокомментировал отставку губернаторов в россии и заявил, что добровольно эту должность никто не оставляет.

Так он прокомментировал отставку сразу 5 губернаторов в россии в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, губернаторы в россии избираются формально через систему разных фильтров и их уход с постов происходит по сценарию.

«На эту должность временно ставят временно исполняющего обязанности, который в итоге выигрывает на ненастоящих выборах. То есть происходит обычная замена. И никаких судьбоносных замен не происходит», - добавил Дмитрий Гудков.

По его словам, это абсолютно будничная смена кадров, запланированная заранее.

«Причина проста – путину что-то не понравилось. Возможно, что губернаторы не достаточно хорошо скрывают потери на войне или сделали не те заявления. Просто замена пешек на шахматном столе. Не более того», - резюмировал Дмитрий Гудков.


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