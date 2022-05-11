Генштаб сдержан в публикации прогнозов, потому что любая информация используется врагом для корректировки действий, – Маляр

Генеральный штаб сдержан в прогнозах и публикации какой-либо информации из-за того, что враг использует ее для корректировки своих действий. Об этом в интервью LB.ua заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Когда нас постоянно просят, требуют: скажите, почему там в определенный регион не направили определенному подразделению помощь? Не имеет значения, какой ответ мы дадим. Если скажем, что не послали – это сигнал врагу, а значит нет никаких контактов, значит, все-таки все идет успешно. Если мы скажем: нет, минуточку, помощь идет, для них это значит, что они недоработали, где есть канал, по которому идет помощь”, - говорит Маляр.

То же, по ее словам, касается и стратегии. Публикация любого плана действий или намерений будет восприниматься врагом как повод для того, чтобы корректировать их действия.

«Единственное, что здесь можно совершенно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу – чтобы было понятно, какой ценой даются победы, которые есть, и то сдерживание, которое есть”, - отметила заместитель министра обороны.

К тому же, говорит Маляр, ситуация на оккупированных территориях так быстро меняется, что делать прогнозы хотя бы на неделю вперед некомпетентно.

Напомним, по словам Маляр, РоSSия в последнее время изменила тактику действий и иногда принимает продуманные решения, которых не было в начале вторжения.