У врага появились продуманные решения, которых не было в начале, – Маляр

РоSSия применяет две тактики, говорит заместитель министра.

У врага появились продуманные решения, которых не было в начале, – Маляр
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

РоSSия ведет боевые действия в Украине по двум тактикам и применяет продуманные решения, которых не было в начале вторжения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LB.ua.

“Вы помните, что у нас был определенный период, его даже называли каким-то затишьем, когда якобы интенсивность боев немного спадала. Они брали паузу, поскольку им нужно было восстановить личный состав из-за огромных потерь в самом начале, им нужно было восстановить технику, перегруппироваться. Но вместе с тем они использовали это время для того, чтобы изменить свои стратегии, и подстроиться под нас”, - рассказала Маляр.

По ее мнению, враг проанализировал, за счет чего мы получили неожиданное преимущество и начал искать слабые места.

“Сейчас мы видим фактически две разные тактики. Первая – как в Мариуполе, они просто бомбят и все. Там нельзя ни о какой тактике говорить. А есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем, а каким будет следующий ход. Видно, что у них появились продуманные решения, которых не было в начале”, - отметила замминистра.

Напомним, по данным Генштаба, противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом

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