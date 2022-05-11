РоSSийские захватчики разрушили в Украине 101 больницу и повредили 450 аптек — Минздрав

Почти 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены оккупантами, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики разрушили в Украине 101 больницу и повредили 450 аптек — Минздрав
© Volodymyr Matsokin/Facebook

В Украине оккупационная армия РФ полностью уничтожила 101 больницу и повредила 450 аптек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

«Уже 77 дней роSSийские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена без возможности восстановления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что руками роSSийских захватчиков разрушены 450 аптек в Украине.

Кроме того, по данным Минздрава, 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены войсками РФ.

«За каждой этой цифрой жизнь смелого украинца. Жизнь того, кто вовремя не доехал в больницу, или кому некуда было ехать, или того, кого просто не пропустили роSSийские военные, и они не смогли вовремя получить необходимую медицинскую помощь», - отметили в Минздраве.

Также в ведомстве в очередной раз подчеркнули, что РоSSия пренебрегает всеми нормами и конвенциями международного права.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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