«Мирные жители» РФ призывают своих военных убивать и пытать украинских детей — аудиоперехват СБУ

Этот шокирующий перехват удалось сделать под Харьковом, информирует ZN.ua.

«Мирные жители» РФ призывают своих военных убивать и пытать украинских детей — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

«Мирные жители» РоSSии призывают своих солдат убивать и пытать украинских детей. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный СБУ.

Этот шокирующий перехват удалось сделать под Харьковом, где роSSийский захватчик по телефону разговаривал с женой. Женщина проживает в приграничном с Украиной городе, куда принудительно эвакуируют украинцев.

Жену оккупанта возмутило то, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы», поэтому она предложила наказать их пытками.

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – рассказывает жена захватчика.

Даже самого оккупанта шокировали эти слова, и он не знал, что ответить.

«Очевидно одно: «руZZкий мир» – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он ни прикрывался», - заявили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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