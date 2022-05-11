«Мирные жители» РФ призывают своих военных убивать и пытать украинских детей — аудиоперехват СБУ

«Мирные жители» РоSSии призывают своих солдат убивать и пытать украинских детей. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный СБУ .

Этот шокирующий перехват удалось сделать под Харьковом, где роSSийский захватчик по телефону разговаривал с женой. Женщина проживает в приграничном с Украиной городе, куда принудительно эвакуируют украинцев.

Жену оккупанта возмутило то, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы», поэтому она предложила наказать их пытками.

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – рассказывает жена захватчика.

Даже самого оккупанта шокировали эти слова, и он не знал, что ответить.