Легендарный батальон "Чернигов" получил новую жизнь во время войны: фото

Черниговский батальон, понесший значительные потери во время атаки врага в начале войны, возрождается – на днях в части состоялось торжественное принятие присяги военнослужащих на верность народу Украины.

Событие осветил фотокорреспондент "Апострофа", информирует Апостроф .

Несмотря на военные условия, организаторам удалось устроить новоприбывшим солдатам настоящий праздник. Молодое пополнение поздравили председатель поселкового Совета Кучма В.В., местные активисты самообороны, а также волонтеры.

Стоит отметить, что вновь сформированный батальон "Чернигов", который был практически разбит при нападении рашистов, работает над обеспечением порядка в Черниговской области наравне с ВСУ и территориальной обороной.