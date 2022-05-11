Новостей.COM ⇒
2022-05-11
Легендарный батальон "Чернигов" получил новую жизнь во время войны: фото
Черниговский батальон, понесший значительные потери во время атаки врага в начале войны, возрождается – на днях в части состоялось торжественное принятие присяги военнослужащих на верность народу Украины.
Событие осветил фотокорреспондент "Апострофа", информирует
Несмотря на военные условия, организаторам удалось устроить новоприбывшим солдатам настоящий праздник. Молодое пополнение поздравили председатель поселкового Совета Кучма В.В., местные активисты самообороны, а также волонтеры.
Стоит отметить, что вновь сформированный батальон "Чернигов", который был практически разбит при нападении рашистов, работает над обеспечением порядка в Черниговской области наравне с ВСУ и территориальной обороной.
Мария Швец, Апостроф