Генштаб: враг не прекращает наступление в Восточной операционной зоне

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Генштаб: враг не прекращает наступление в Восточной операционной зоне

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро среды, 11 мая.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют разведку подразделений Сил обороны на север и северо-восток от города Харьков.

На Изюмском направлении группировка русских войск сосредотачивает главные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в определенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Враг не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь враг блокирует украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобугском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение. На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины. Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии. В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Молдавии остается напряженной. Подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.

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