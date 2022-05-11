Минэкономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит топлива в Украине — Шмыгаль

Минэкономики работает над тем, чтобы у Украины было достаточное количество топлива, а его цена оставалась адекватной, учитывая продолжение роSSийской войны против Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал .

«Все понимают, что есть объективные причины такой ситуации — РоSSия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Поэтому Минэкономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит для всех потребителей», — подчеркнул Шмигаль.

По его словам, Кабмин максимально упрощает процедуру ввоза горючего в Украину, а также расширяет количество стран, из которых планируются поставки.

В частности, правительство согласовало необходимые регламенты для импорта топлива из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока.