ГПУ сообщила о подозрении трем роSSийским военным, убивавшим мирное население Бучи выстрелами в голову

Сейчас решается вопрос об объявлении оккупантов в международный розыск.

Трем военнослужащим РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины.

"По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей", - отметили в ГПУ.

Лица подозреваемых установили благодаря сотрудничеству прокуроров ОГП и оперативных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ . Решается вопрос о объявлении роSSийских военных в международный розыск.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству.

Офис генпрокурора обнародовал фото подозреваемых в преступлениях и призвал всех, кто узнает этих мужчин и имеет свидетельства об их причастности к другим зверствам, присылать доказательства на хаб https://warcrimes.gov.ua/

Фото: Преслужба ГПУ

Фото: Преслужба ГПУ

Фото: Преслужба ГПУ

Также можно обратиться в Бучанскую окружную прокуратуру по телефону 063-530-69-06.

Напомним, 2 мая Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что установлен первый подозреваемый в убийствах в Буче.