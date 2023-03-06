"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі

У квітні Росія, згідно з графіком ООН, має взяти на себе президентство Ради безпеки, інформує ZN.ua.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступає проти надання можливості Росії взяти головування у Раді безпеки ООН. Про це він написав у своєму Twitter.

"У ніч вторгнення генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем за його перебування". Насправді це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", – написав Кислиця.

On the night of invasion @antonioguterres called it “the saddest day in his tenure”; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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