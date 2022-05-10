РФ не отводит технику и военных от границ с деоккупированными областями, – ГПСУ

Украинские пограничники вышли на все освобожденные направления государственной границы.

РоSSия не отвела технику и личный состав от границ с оккупированными Сумской и Черниговской областями.

Об этом в Медиацентре "Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В то же время, по его словам, пограничники не замечают создания ударных групп врага.

РоSSияне также продолжают обстреливать территорию Украины из-за границы и устраивать провокации.

"Разворачивают технику и наносят удары в свою сторону, чтобы обвинить в этом Украину и усилить напряжение", – отметил Андрей Демченко.

Украинские пограничники уже вышли на все освобожденные направления государственной границы, однако патрулирования непосредственно участков границы пока не происходит из-за заминированных территорий и постоянных обстрелов со стороны россиян.

Напомним, 5 мая оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области из гранатометов и минометов.