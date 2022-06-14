Экс-чиновник СБУ Андрей Наумов, был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне, информирует ZN.ua.

Экс-чиновник СБУ Андрей Наумов, был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией
© Пресс-служба ГБР

Бывший бригадный генерал и экс-чиновник СБУ Андрей Наумов, был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией, об этом сообщил Президент Сербии Александр Вучич Балканской службе Радио Свобода.

Вучич сказал, что имеет «информацию» об арестованном Наумове, но не сообщил более подробной информации о том, будет ли он экстрадирован в Украину.

В МВД Сербии сообщили, что вместе с ним был задержан гражданин Германии, являвшийся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, по которой они ехали, обнаружено 600 тыс. евро, 125 тыс. долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Следовательно, должны предстать перед следователем судьей.


Антон Герасименко, ZN.ua





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