Ексгенералу СБУ Наумову оголосили ще одну підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.

У 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ . Однак замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив бухгалтерію, що його начебто призвали на військову службу до СБУ . Насправді ж він влаштувався до СБУ не за призовом, тому мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак через надану хибну інформацію підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

«Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ , а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень», - уточнили в ДБР.

На разі ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), відповідальність за яке передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Печерський районний суд заочно обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.