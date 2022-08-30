Ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок у РФ: він “зливав” окупантам дані про ЧАЕС

Колишньому генералу СБУ Андрію Наумову, який, ймовірно, надав Росії інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ . Умовою, нібито, є його свідчення проти президента України Володимира Зеленського, пише The Insider.

7 червня екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова було затримано в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

В Україні ж його підозрюють у державній зраді.