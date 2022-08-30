Ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок у РФ: він “зливав” окупантам дані про ЧАЕС
Є інформація, що РФ готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти Зеленського, інформує
Колишньому генералу СБУ Андрію Наумову, який, ймовірно, надав Росії інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ. Умовою, нібито, є його свідчення проти президента України Володимира Зеленського,
7 червня екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова було затримано в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
В Україні ж його підозрюють у державній зраді.
«Обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду у СБУ, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС» — заява ДБР України.