РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил

Украина требует отнять право голоса у РоSSии у организации, информирует ZN.ua.

РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
© Volodymyr Matsokin/Facebook

РоSSийская Федерация обратилась во Всемирную организацию здравоохранения с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев, а также разрушения заведений медицины.

Страна-оккупант утверждает, что Украина самостоятельно себя обстреливает, убивает жителей и уничтожает свои больницы. В частности, в роSSийском заявлении говорится, что «чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в Украине и соседних странах возникла в результате антиконституционного государственного переворота в 2014 году».

Особенно в РоSSии возмущены резолюцией с призывом прекратить деятельность в РоSSии офиса ВОЗ по неинфекционным болезням.

«Цинизм и низость – это вся суть рф. Но мы привыкли к их манипуляциям и будем говорить правду всему миру. Страна, у которой руки по локоть в крови не может принимать решений в сфере здравоохранения!», - заявил в ответ министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что уже сегодня на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в очередной раз призовет организацию прекратить членство РоSSии в исполнительном комитете ВОЗ, ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании и официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.

Несмотря на недавний изит в Украину генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреесуса, РоSSия остается полноправным членом ВОЗ с правом голоса и другими привилегиями.


Ирина Знась, ZN.ua

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