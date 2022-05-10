Не довезли женам: военные показали, какой "трофей" оккупанты взяли с собой в окопы

оккупанты, окопы, мародеры

Видимо, так быстро бежали из своих разгромленных окопов, что забыли прихватить ранее намародеренный "трофей".

Украинские военные показали в соцсетях видео из разгромленной позиции роSSийских оккупантов. Ролик мгновенно распространился в телеграмм-каналах и соцсетях. На нем можно увидеть, что орки притащили с собой в окопы… стиральную машинку. Видимо, мародерили в домах украинцев и прихватили "трофей" с собой на огневые позиции.

"Окопы, огневые позиции. Боеприпасы, экипировка, каски, ну и так далее. Так вот, к чему я веду. О том, что говорил, что мы тут нашли. Та-дам! Стиральная машинка "Индезит". Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле", - показывают и рассказывают авторы видео за кадром.

В соцсетях тут же начали шутить о том, что очередная "машенька" не дождется от своего "ваньки" презентов с войны, так что ей придется стирать по старинке – с камнем в реке.

Как показали последние недели, многие русские оккупанты пришли в Украину не только воевать, но и грабить. Намародеренные "трофеи" в виде стиральных машин, унитазов, бытовой техники и строительных инструментов "бравые бойцы" армии рф отправляли к себе домой даже почтой. А предприимчивые жены додумывались даже продавать награбленное через интернет, не скрывая происхождения таких "трофеев".


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли вчера приграничные территории ЧерниговщиныОккупанты обстреляли вчера приграничные территории Черниговщины
В Кременной оккупанты вывезли всю технику из больницы и школВ Кременной оккупанты вывезли всю технику из больницы и школ
Оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огняОккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огня
Оккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтные цеха для танков и БТР, – АндрющенкоОккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтные цеха для танков и БТР, – Андрющенко
Воспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупантыВоспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупанты
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили раненияОккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного составаОккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
Оккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукцииОккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукции
Утром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не заделоУтром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не задело
РоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупантыРоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупанты
Последние новости
Подгружаем последние новости