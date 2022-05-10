СБУ: роSSийские солдаты готовятся бунтовать

"ВСУ позаботятся, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, ни солдат", - подчеркнули в спецслужбе.

СБУ: роSSийские солдаты готовятся бунтовать
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Солдаты росармии перестают доверять своим командирам и готовятся бунтовать.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины на основе перехваченных разговоров захватчиков.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" Он со своим подразделением находится в Харьковской области.

Возмущенный отец захватчика советует сыну не рисковать жизнью и отказываться от участия в боевых действиях. Чтобы отомстить командирам за такое отношение к рядовым, советует: "Как только выскочишь - можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах *й, бл*, с такой войнушкой…".

"Да ВСУ позаботится, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, ни солдат", - подчеркнули в Службе безопасности.

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