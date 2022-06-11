Оккупанты отрицают угрозу холеры в Мариуполе, но срочно готовятся к запуску инфекционного отделения

РоSSийские захватчики публично отрицают угрозу холеры в Мариуполе, однако в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой помощи. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Угроза холеры. Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой помощи. Почти готово 4 бокса для изоляции больных», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра, инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось захватчиками для хранения около 600 тел погибших.

«Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири на приключения на «медицинское сафари» для получения уникального опыта. Такое воплощение «Записок юного врача» Булгакова на костях мариупольцев», - написал Андрющенко.

Кроме того, советник мэра сообщил, что в городе очередь на получение разрешения на похороны близких составляет до 10 дней.

«Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело дома или на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена», – добавил Андрющенко.