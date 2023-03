Росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідка

Сформувавши другий майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів Shahed росіяни прагнуть більше розтягнути українську протиповітряну оборони, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Остання атака з допомогою дронів-камікадзе відбулась 27 лютого. Тоді в Генштабі ЗСУ повідомили, що збили 11 безпілотних літальних апаратів з 14 запущених протягом ночі. Зокрема дев’ять із них були збиті в районі повітряного простору Києва, а ще три БПЛА Shahed були збиті в Чернігівській області на півночі України.

«Зниження темпу атаки БПЛА Shahed, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме їх поповнення», - зазначають у британській розвідці.

Через вектор атаки ці БПЛА Shahed, найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії. Водночас раніше єдиний пункт запуску дронів із грудня 2022 року був з Краснодарського краю, через Азовське море.

«Другий стартовий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Ймовірно, це зменшить час перебування в повітрі над Україною та спробу ще більше розтягнути українську ППО», - зазначають експерти.