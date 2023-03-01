Росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідка

Зараз точка запуску ближче до Києва.

Сформувавши другий майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів Shahed росіяни прагнуть більше розтягнути українську протиповітряну оборони, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Остання атака з допомогою дронів-камікадзе відбулась 27 лютого. Тоді в Генштабі ЗСУ повідомили, що збили 11 безпілотних літальних апаратів з 14 запущених протягом ночі. Зокрема дев’ять із них були збиті в районі повітряного простору Києва, а ще три БПЛА Shahed були збиті в Чернігівській області на півночі України.

«Зниження темпу атаки БПЛА Shahed, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме їх поповнення», - зазначають у британській розвідці.

Через вектор атаки ці БПЛА Shahed, найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії. Водночас раніше єдиний пункт запуску дронів із грудня 2022 року був з Краснодарського краю, через Азовське море.

«Другий стартовий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Ймовірно, це зменшить час перебування в повітрі над Україною та спробу ще більше розтягнути українську ППО», - зазначають експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 1, 2023

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Ірина Знась, ZN.ua





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