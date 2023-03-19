Стратегічний бомбардувальник США повернувся до Південної Кореї після нового запуску ракети КНДР

Розгортання бомбардувальника розглядається як демонстрація сили проти Північної Кореї, інформує ZN.ua.

Стратегічний бомбардувальник США повернувся до Південної Кореї після нового запуску ракети КНДР
Фото ілюстративне
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Американський стратегічний бомбардувальник B-1B повернувся до Південної Кореї для проведення спільних навчань у неділю, 19 березня, всього через 16 днів після його попереднього розгортання, коли Пхеньян запустив ще одну балістичну ракету. Про це повідомляє Yonhap.

Тренування проходили в небі над Корейським півостровом в рамках спільних військових навчань «Щит свободи», які тривають з 13 березня, і в них також брали участь винищувачі-невидимки F-35A Південної Кореї і американські винищувачі F-16.

Бомбардувальник B-1B раніше був розгорнутий на півострові 3 березня.

Розгортання бомбардувальника, яке розглядається як демонстрація сили проти Північної Кореї, відбулося після того, як КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря в неділю, 19 березня, через три дні після того, як провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що спільні військово-повітряні навчання продемонстрували міцну спільну оборону військово-повітряних сил Південної Кореї і США, а також прихильність до тривалого стримування, одночасно посилюючи оперативну сумісність і можливості союзників.

«Альянс Південної Кореї та США підтримує найвищий рівень об'єднаної оборони проти постійних загроз регіональній стабільності з боку Північної Кореї і досягне " миру завдяки силі", спираючись на надійні сили і засоби союзників, одночасно зміцнюючи довіру до американських засобів розширеного стримування», - йдеться в заяві міністерства.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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