Стратегічний бомбардувальник США повернувся до Південної Кореї після нового запуску ракети КНДР

Американський стратегічний бомбардувальник B-1B повернувся до Південної Кореї для проведення спільних навчань у неділю, 19 березня, всього через 16 днів після його попереднього розгортання, коли Пхеньян запустив ще одну балістичну ракету. Про це повідомляє Yonhap.

Тренування проходили в небі над Корейським півостровом в рамках спільних військових навчань «Щит свободи», які тривають з 13 березня, і в них також брали участь винищувачі-невидимки F-35A Південної Кореї і американські винищувачі F-16.

Бомбардувальник B-1B раніше був розгорнутий на півострові 3 березня.

Розгортання бомбардувальника, яке розглядається як демонстрація сили проти Північної Кореї, відбулося після того, як КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря в неділю, 19 березня, через три дні після того, як провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що спільні військово-повітряні навчання продемонстрували міцну спільну оборону військово-повітряних сил Південної Кореї і США , а також прихильність до тривалого стримування, одночасно посилюючи оперативну сумісність і можливості союзників.