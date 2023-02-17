До Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску БПЛА – Генштаб
А в Мелітополі окупанти прослуховують мобільні телефони людей, інформує
До Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску ударних БПЛА, які росіяни випускають по цивільних цілях в Україні. А в Мелітополі окупанти встановили вежу мобільного зв’язку, за допомогою якої прослуховують людей. Про це йдеться у ранковому
«У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів», – йдеться у зведенні.
Також у Генштабі повідомляють, що до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану, які навчатимуть російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.