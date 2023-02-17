До Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску БПЛА – Генштаб

До Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску ударних БПЛА, які росіяни випускають по цивільних цілях в Україні. А в Мелітополі окупанти встановили вежу мобільного зв’язку, за допомогою якої прослуховують людей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 лютого.

«У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів», – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомляють, що до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану, які навчатимуть російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.