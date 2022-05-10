В Изюме остаются 14 тысяч жителей без продуктов и лекарств

Гуманитарная ситуация в городе – критическая.

В Изюме остаются 14 тысяч жителей без продуктов и лекарств
Руйнування в місті Ізюм.
Фото: Україна оперативно

Секретарь Изюмского городского совета Константин Петров заявил о том, что в городе Изюм Харьковской области остаются 12-14 тысяч жителей, которых невозможно обеспечить продуктами и лекарствами.

Об этом сообщает "24 канал".

По его словам, в городе практически нет связи. Если с началом боевых действий были места, куда местные жители могли выходить и звонить по телефону, то сейчас – это сложно. "Полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – рассказал Петров.

Он рассказал, что ситуация в Изюме остается очень сложной, а гуманитарная ситуация в городе – критическая.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Изюме на Харьковщине из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданских.

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