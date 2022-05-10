Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС

Там также хотят провести углубленную реформу Евросоюза, информирует ZN.ua.

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС
© Annalena Baerbock/Facebook

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия настаивает на полном членстве нашей страны в Европейском союзе. Об этом она сказала на брифинге со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после это агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Германия предоставит Украине полную поддержку в раскрытии военных преступлений РФ: политически, финансово и кадрово, - БербокГермания предоставит Украине полную поддержку в раскрытии военных преступлений РФ: политически, финансово и кадрово, - Бербок
Кулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕСКулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕС
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного составаОккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детейИз-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей
Генштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях УкраиныГенштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях Украины
Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - ГенштабВозможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб
РФ идет к поражению в войне против Украины - ОПРФ идет к поражению в войне против Украины - ОП
Зеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июнеЗеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июне
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для УкраиныДжо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости