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2022-05-10
Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС
Там также хотят провести углубленную реформу Евросоюза, информирует
© Annalena Baerbock/Facebook
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия настаивает на полном членстве нашей страны в Европейском союзе. Об этом она сказала
"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после это агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.
Виктория Хмилевская, ZN.ua