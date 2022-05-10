Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия настаивает на полном членстве нашей страны в Европейском союзе. Об этом она сказала на брифинге со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС . Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС , и это будет также наукой после это агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.