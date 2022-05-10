За сутки в Луганской области ВСУ подверглись пятнадцати атакам врага

В Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее, а в направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступательным действиям. Только за предыдущие сутки военные Вооруженных сил Украины отбили пятнадцать атак врага, сообщил во вторник утром глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

«За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага», – уточнил руководитель области.

По его словам, 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области. В том числе, опасно было в Белогоровке и Шипилово.

«22 раза обстреляны города и села региона за минувшие сутки. Есть разрушение жилья в Северодонецке и Лисичанске. Кроме того, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещения и оборудование уничтожены», - добавил Гайдай.

Также нападавшие открыли огонь по Шипилову, когда там пытались обследовать разрушенные здания, под завалами которых, вероятно, остаются люди.